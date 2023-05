Le FCDE boucle un fonds de LBO à 277 millions d’euros

Le Fonds de Consolidation et de Développement des Entreprises (FCDE) annonce le closing final de son fonds FCDE Independent Fund II pour un montant de 277 millions d’euros. Pour cette levée de fonds, pilotée par UBS, le FCDE a pu élargir sa base historique d’investisseurs français en attirant des LP (limited partners) européens et américains.

Le véhicule investira des tickets de 15 à 55 millions d’euros – ou davantage avec les co-investissements des LP – dans des PME à fort potentiel de croissance. Il est déjà déployé à 30% avec des prises de participations dans Didactic, un spécialiste des dispositifs médicaux à usage unique pour prévenir les infections, Bertin Technologies dans l’optronique et la détection de haute technologie, qui est un spin-off de Cnim, et Exens Solutions (ex Cobham Microwave), un spin-off de Cobham spécialisé dans la fabrication de composants et sous-systèmes radio et hyper fréquence pour les transmissions de signaux critiques.