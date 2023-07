Le coût moyen de la dette unitranche se stabilise au deuxième trimestre

Dans un contexte de recul des opérations de fusions-acquisitions en France depuis le début de l’année, et accentuée au deuxième trimestre sur le segment des LBO, l’indice Aether Financial Services Unitranche France est resté stable d’un trimestre sur l’autre. La marge moyenne de la dette unitranche sur 6 mois glissant ressort à 1,43% par tour de levier à fin juin, soit le même niveau qu’au premier trimestre.

« C’est en réalité faussement stable, car si l’indice Aether FS Unitranche France reste inchangé, c’est parce que la marge moyenne au closing a augmenté en même temps que le levier moyen des opérations », précise Louis Thuillez, head of private debt exécution chez Aether FS. Au deuxième trimestre, le levier moyen des 17 opérations recensées (36 entre janvier et mars) par Aether FS s’élève à 4,5 fois l’Ebitda, contre 4,2 fois trois plus tôt.

Ce niveau de marge est sensiblement supérieur à celui de fin 2022, à 1,31%. « Il y a toujours très peu d’opérations sur le marché. Les prêteurs sont aujourd’hui plus prudents et veulent donc une rémunération plus importante associée au risque, détaille Louis Thuillez. Le recul du nombre d’opérations financées par de la dette unitranche peut aussi s’expliquer par le fait que les fonds se sont mis en retrait temporaire sur le segment du midmarket et font davantage d’opérations smallcap et upper small, où les banques sont encore présentes à un coût moindre. Nous sentons néanmoins des secousses depuis quelques semaines qui nous laissent entrevoir un retour des acteurs sur le midmarket avec davantage d’opération et des unitranches pouvant atteindre 300 ou 400 millions d’euros. »

Hausse des PIK toggle

En outre, sur l’ensemble du portefeuille suivi par Aether FS qui regroupe environ 90 sociétés ayant souscrit une dette unitranche ces dernières années, 10% ont exercé une clause de « toggle » au cours du premier semestre. Cette clause permet à l’emprunteur de capitaliser tout ou partie des intérêts cash échus (PIK, pay-in-kind). « Les clauses de toggle sont quasi-systématiquement insérées dans les contrats depuis la crise du Covid mais leur exercice s’est accentué depuis fin 2022, les entreprises utilisant cette facilité de trésorerie face à la hausse généralisée de leurs charges », analyse Louis Thuillez.

Pour rappel, si les « PIK toggle » allègent le poids de la dette pour les entreprises, ce n’est qu’un effet temporaire puisque le montant des intérêt capitalisés est ajouté au principal au bout d’un an et se voit appliqué le même taux d’intérêt. Ils sont également exercés en échange d’une pénalité de 0,25 ou 0,5, qui s’ajoutent aux aussi au principal.