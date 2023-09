Le courtier Kereis lance enfin son processus de vente

Le dynamisme du M&A dans le secteur du courtage en assurances ne se dément pas. Après Diot-Siaci et April ces deux dernières années, et malgré le retrait du marché de Premium, c’est au tour de Kereis (ex-CEP) de lancer son processus de vente attendu depuis plusieurs mois.

D’après Pitchbook LCD citant des sources de marché, les enchères menées par Rothschild & Co vont débuter prochainement car l’info-mémo a enfin été envoyé aux candidats potentiels. La mise en route a été longue puisque L’Argus de l’Assurance annonçait en février dernier que son actionnaire Bridgepoint préparait la vente du courtier et en attendait une valorisation aux alentours de 2 milliards d’euros, soit environ 10 fois l’Ebitda. A titre de comparaison, ses pairs Diot-Siaci et April ont été quant à eux valorisés respectivement 2,5 et 2,3 milliards d’euros.

Projets M&A

Pitchbook précise que pour anticiper le financement de l’opération, des solutions de dette privée comme publique étaient à l’étude. En juillet dernier, Kereis avait obtenu un supplément de 60 millions d’euros à sa dette de 805 millions émise en mars 2021, afin de financer ses projets de M&A et rembourser une partie de son crédit renouvelable.

Bridgepoint avait racheté CEP en 2020 auprès de JC Flowers pour quelque 1,3 milliard d’euros, avant de rebaptiser le groupe Kereis l’année suivante.