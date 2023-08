Le courtier en assurance Vilavi passe sous le contrôle du fonds HLD

Enfin un dénouement pour Vilavi, anciennement connu sous la marque Assu 2000. Après avoir traversé des turbulences liées aux multiples mises en examen de son fondateur et ex-patron Jacques Bouthier depuis mai 2022 pour viols, agressions sexuelles, proxénétisme, notamment sur mineures en France et au Maroc, Vilavi trouve finalement un repreneur. Le fonds européen HLD, dirigé par Jean-Bernard Lafonta, s’est finalement imposé et s’apprête à acquérir ce courtier en assurances destiné aux particuliers.

L’annonce de cette transaction a été faite mardi soir par HLD et Vilavi dans un communiqué commun. Ce projet de rachat par HLD est soutenu par plusieurs assureurs partenaires majeurs tels qu’Allianz, Generali, Swiss Life, la MFA, et Wakam, qui participent en fournissant de la dette.

L’accord prévoit la reprise par HLD d’une majorité des parts de la société détenue par Assu 2000 Participations, aux côtés du management actuel et des salariés du groupe.



Une page qui se tourne

Cette vente permettrait à Vilavi de tourner la page de l’affaire Bouthier et de dissiper les incertitudes liées au développement stratégique du courtier. « L’incertitude autour de l’actionnariat faisait peser un risque sur l’avenir des 1.500 collaborateurs de l’entreprise et des 550.00 clients assurés », souligne le communiqué.

Plusieurs assureurs, comme Allianz ou SPVie Assurances, s'étaient montrés intéressés par l’acquisition de ce courtier, qui occupe une position clé dans la distribution d’assurance aux particuliers, en proposant les contrats d’acteurs tels qu’AXA, Generali, ou encore Swiss Life.

En fin de compte, le groupe a opté non pas pour une sortie industrielle, mais pour un fonds. Cette arrivée d’HLD au capital du courtier «renforcera la gouvernance du groupe avec un actionnariat stabilisé» et «apportera un accompagnement stratégique et financier pour poursuivre la croissance de l’entreprise sur ses marchés cœurs (assurance automobile, moto et habitation) tout en diversifiant l’offre produits autour de la santé et des risques professionnels», souligne le communiqué.

Créée en 1975, Vilavi est dotée d’un réseau de 320 agences, de plateformes en ligne, et exerce également en tant que courtier grossiste. En 2022, le courtier affichait un chiffre d’affaires d’environ 150 millions d’euros.

Le closing de l’opération devrait avoir lieu fin octobre, sous réserve de l’approbation des instances du personnel et de l’autorisation de l’autorité de la concurrence.