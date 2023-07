Lazard lance une nouvelle branche dédiée à la levée de fonds

Lazard part à la recherche de nouveaux canaux de croissance. Après un premier trimestre 2023 marqué par une perte de 22 millions de dollars (20 millions d’euros) et une annonce de suppression de 10% de ses effectifs, la banque lance une division axée sur le conseil aux entreprises en matière de levée de capitaux.

Ce mardi, Peter Orszag, directeur général de Lazard, a dévoilé en interne la nouvelle activité intitulé « Capital Solutions » de la banque. Cette activité vise à aider les entreprises à lever des capitaux, à travers différents moyens tels que les actions privilégiées et les dettes convertibles, rapporte le Wall Street Jounal.

Tim Donahue, qui a quitté JPMorgan Chase l’année dernière pour devenir vice-président de la banque d’investissement et qui dirige l’activité de crédit privé de Lazard devrait être le responsable mondial de la nouvelle équipe, selon une note interne.

Selon le dirigeant de Lazard, cette approche renforcera la gamme de solutions de mobilisation de capitaux de la banque et améliorera la communication entre Lazard et ses principaux clients. La banque qui s’appuie essentiellement sur son activité de conseil en fusions et acquisitions, s’est taillée alors un créneau sur le marché de la souscription.