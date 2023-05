L’assurtech Wefox lève 110 millions d’euros pour dynamiser sa croissance

A chaque époque ses marottes. Si les fintechs connaissent aujourd’hui des difficultés pour se financer, cela semble moins être le cas pour les assurtechs. L’allemande Wefox a annoncé le 17 mai une nouvelle levée de fonds de 110 millions de dollars (101 millions d’euros) dont 55 millions de dollars en capital (equity) auprès d’investisseurs existants, et une facilité de crédit d’un montant équivalent auprès de JPMorgan et de Barclays.

Wefox compte à son capital Mubadala, Eurazeo, LGT, Horizons Ventures, Omers Ventures et Target Global. Certains nouveaux investisseurs, dont Squarepoint, en ont profité pour entrer lors de cet appel de fonds. Au total, en comptant cette dernière opération, Wefox a levé presque 1,5 milliard depuis sa création en 2015.

La somme récoltée en equity correspond à la deuxième clôture d’une levée de série D ayant déjà réuni 400 millions de dollars au mois de juillet dernier. A l’époque, la valorisation de la société était ressortie à 4,5 milliards de dollars. Un montant supérieur de 50% à la précédente valorisation de 3 milliards atteinte lors d’une levée de fonds effectuée en 2021.

Une telle valorisation et des revenus de 580 millions de dollars en 2022 ne signifient pas que la société est rentable, mais elle évoque «une solide voie vers la rentabilité» dans un communiqué. Si la croissance est bien au rendez-vous, avec des revenus qui ont doublé chaque année, la société doit tout de même s’adapter à un «environnement du marché [qui] a considérablement changé au cours des 18 derniers mois», reconnaît Fabian Wesemann, directeur financier et cofondateur de Wefox.

Une nouvelle activité à financer

Au début du mois de mai, la plate-forme d’assurance, qui distribue aussi bien ses produits que des produits tiers, a élargi son spectre de compétence en se développant dans l’assurance affinitaire, c’est-à-dire attachée à la vente de biens. C’est d’ailleurs à cela que serviront notamment les 110 millions levés.

En France, le secteur affinitaire a parfois mauvaise presse, par exemple avec le cas de la Sfam, qui a été interdite d’exercer par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) fin avril. Il n’en demeure pas moins lucratif. «Ce secteur d’activité désormais essentiel augmente le canal de distribution existant pour Wefox et étend la capacité de la société à fournir des solutions d’assurance par l’intermédiaire de partenaires», expliquait la société lorsqu’elle a lancé cette activité.

Une manière d’arriver encore plus vite à la rentabilité, car même si l’assurtech revendique plus de 2,5 millions de clients et est présente en Autriche, en Allemagne, en Italie, en Pologne, aux Pays-Bas et en Suisse, les investisseurs pourraient, comme cela est le cas pour les fintechs, trouver le temps long pour récupérer leur mise.