La SFAF se dote d’une commission sur le non coté

La Société française des analystes financiers (SFAF) a annoncé ce 14 avril la création d’une commission dédiée au non coté. Elle a vocation à devenir un lieu d’échange, notamment sur « les meilleures pratiques, les difficultés de valorisation ou la gouvernance des entreprises non cotées, et à améliorer les outils d’analyse, d’évaluation et de prise de décisions de gestion et de stratégie des entreprises non cotées ». Elle couvrira notamment les sujets de levée de fonds, de transmission, de fusion et acquisition, de private equity, de préparation aux introductions en Bourse, et de financements structurés.

La commission est présidée par Bertrand Ghez, membre de l’association et directeur général adjoint de Credit Mutuel Capital Privé. Elle a accueilli 30 participants pour sa première réunion, la semaine dernière.