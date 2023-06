La Cour des comptes épingle BpiFrance pour sa consommation de fonds propres

Dans son dernier rapport du 12 juin 2023, la Cour des comptes met en garde contre le risque d’éviction des investisseurs privés par la banque publique BpiFrance. L’Agefi relatait hier qu’elle s’interrogeait sur ses relations avec les fonds souverains.

Dans la partie relative aux fonds propres, la Cour rappelle que la banque publique détenue à 50/50 par l’État et par la Caisse des Dépôts, a largement étendu son périmètre d’action entre 2016 et 2021. Bpifrance est passé d’un bilan de 68 milliards d’euros en 2016 à 100 milliards d’euros en 2021. Ce développement a été porté « très majoritairement par la contribution du métier d’investissements en fonds propres » et «ne s’est pas toujours accompagné d’un renforcement du pilotage » souligne le rapport.

Pour la Cour des comptes, la croissance de la banque publique est fortement consommatrice de liquidités, sans qu’aucune des activités principales ne génère de flux de trésorerie suffisant pour que le développement devienne progressivement auto-financé.

Le rapport souligne, entre autres, les lacunes de la banque concernant le suivi des co-financements des prêts octroyés par Bpifrance, ainsi que la nécessité d’affiner le provisionnement des risques liés à l’activité de garantie. De plus, les prêts sans garantie, en forte croissance depuis 2015, posent des problèmes en termes de risques, avec un taux de sinistralité supérieur à celui des prêts classiques, et suscitent des interrogations quant à leur positionnement vis-à-vis des acteurs privés.

Elle préconise à ces égards de définir une feuille de route stratégique et financière cohérente avec les ressources que Bpifrance est capable de dégager.

Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance rejoint partiellement les observations de la Cour. Dans sa réponse adressée à la Cour sur la base du pré-rapport, il estime néanmoins que le plan stratégique et la programmation à moyen terme (PMT) dont dispose la banque publique et sa déclinaison chiffrée qui projette à cinq ans les grands agrégats de Bpifrance répond à cette exigence. Ce plan stratégique, mis à jour annuellement, fait l’objet d'échanges approfondis entre les équipes de Bpifrance et les services de la Caisse des Dépôts et de l’Etat, fait valoir Nicolas Dufourq.

Pour le dirigeant de la banque publique, les orientations stratégiques ne présentent pas de risque de substitution aux investisseurs privés, bien au contraire. La dynamique de croissance de la banque est selon lui, «loin de les évincer du marché » mais entrainerait «une part toujours plus importante d’acteurs privés aux côtés de Bpifrance, maximisant ainsi l’effet de levier sur les ressources que les pouvoirs publics lui auront confiées.»

