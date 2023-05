La collecte de fonds en private equity a atteint un niveau record en 2022

L’année 2022 a été exceptionnelle pour la collecte de fonds en Europe, avec une augmentation de 30 % par rapport à l’année précédente et le plus haut niveau jamais enregistré, selon une étude menée par Invest Europe. Quelque 801 fonds ont levé des capitaux au cours de l’année, soit le deuxième plus grand nombre de fonds jamais enregistré depuis 2008 et 13 % de plus que le nombre moyen de fonds ayant levé des capitaux au cours des cinq dernières années. Cette collecte a surtout profité aux fonds de capital-risque avec un montant record de 23 milliards d’euros levés au cours de l’année.

L’étude qui a été menée auprès de plus de 1,170 gestionnaires de fonds en Europe révèle que la France et le Benelux sont restés les principales sources de capitaux pour l’Europe.

En dépit d’une baisse par rapport à l’année précédente, le montant total des capitaux propres investis dans les entreprises européennes a atteint 130 milliards d’euros en 2022, soit le deuxième plus haut niveau enregistré depuis 2008. Quelque 9 033 entreprises ont reçu des investissements, dont 87 % étaient des PME.

A lire aussi:

Le secteur du capital- risque a connu un fort dynamisme avec une augmentation des investissements d’environ 50 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années, atteignant ainsi 18 milliards d’euros en 2022.

« Ces chiffres reflètent la confiance des investisseurs à long terme dans la capacité des gestionnaires européens à générer des rendements susceptibles d’accroître les pensions et l'épargne des citoyens européens » Eric de Montgolfier, président et directeur général de Invest Europe.

Des cessions en régression

Du côté du désinvestissement, l’étude note une forte baisse des cessions de 27%. Celles-ci ont atteint 33 milliards d’euros en 2022. En nombre, quelque 3.340 entreprises européennes ont été cédées au cours de l’année, soit une baisse de 17 % par rapport à 2021. Cette baisse pourrait être attribuée aux conditions macroéconomiques difficiles de l’année, souligne l’étude.

La principale voie de sortie, en termes de valeur, a été la vente à une autre société de capital-investissement (41 %), suivie par la vente commerciale (29 %) et le remboursement d’actions préférentielles et les prêts mezzanine (10 %). Les entreprises de capital-risque ont eu les plus faibles niveaux de cession.