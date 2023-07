Indigo devient numéro deux du stationnement en Espagne en rachetant Parkia

A peine 18 mois après avoir bouclé l’acquisition des activités de stationnement de Transdev et les concessions de Covivio, l’opérateur de parkings Indigo réalise une nouvelle acquisition structurante. L’ancienne filiale de Vinci a signé un accord pour acquérir la société espagnole Parkia, un des leaders du stationnement hors voirie de la péninsule ibérique. Le montant de la transaction se situe entre 600 et 650 millions d’euros.

Parkia détient 71 actifs et 38.800 places de stationnement dans 44 villes en Espagne et en Andorre. La société a réalisé 53 millions de chiffre d’affaires en 2022 et devrait afficher une croissance à deux chiffres cette année.

La combinaison des troisième et quatrième opérateurs en Espagne en nombre de places de stationnement hors voirie, va donner naissance au deuxième acteur du marché espagnol. «Indigo opère en Espagne depuis une vingtaine d’années et nous avons toujours eu l’ambition de grossir et de nous développer, mais le faire au travers d’appel d’offres aurait pris trop de temps donc nous savions que cela passerait par du M&A, retrace Sébastien Fraisse, nommé président du directoire d’Indigo en avril dernier. Cela faisait 10 ans que nous regardions des cibles, mais les conditions n’ont jamais été réunies. Pour cette opération, l’actionnaire de Parkia, Igneo Infrastructure Partners, a décidé en mai de mettre en vente l’actif et nous avons remporté le process. »

Dans cette cession menée par DC Advisory, la presse espagnole évoquait l’intérêt de l’opérateur Telpark, détenu par Macquarie, ainsi que des fonds d’infrastructures Infracapital et Antin IP.

Indigo, conseillé dans cette opération par Rothschild & Co, financera cette acquisition sur fonds propres, ses actionnaires – Crédit Agricole Assurances, Vauban Infrastructures Partners et MEAG – ayant accepté de réinvestir à l’occasion. Aucune dette supplémentaire n’est mise en place, permettant à Indigo de garder son profil de crédit investment grade qu’il avait temporairement perdu pendant la crise du Covid.

D’autres acquisitions et partenariats en vue

«Le Covid a été un accélérateur de tendance, qui a nous a permis de développer des nouvelles activités comme la logistique urbaine ou les services liés à la ville du quart d’heure, rappelle Sébastien Fraisse. Nous avons par exemple noué à Paris un partenariat avec la filiale de Grand Frais, Mon Marché, pour lui permettre de livrer les habitants. Nous restons ‘opérateur de parking’ mais nous élargissons notre offre de service à la mobilité : bornes de recharges électriques, parkings sécurisés pour vélo, etc. »

Indigo, qui exploite également des places de stationnement sur la voirie, se développe ainsi en tant qu’opérateur foncier accompagnant l’évolution des villes, notamment dans la logistique du dernier kilomètre. L’acquisition du numéro 3 espagnol s’inscrit pleinement dans cette orientation stratégique. «Le portefeuille de Parkia nous intéressait, car il détient uniquement des parkings hors voirie et des concessions de long terme, de 35 ans en moyenne. Cela nous offre la durée nécessaire pour investir sur d’autres types de services et nouer des partenariats », ajoute Sébastien Fraisse.

L’opération reste soumise aux conditions habituelles, notamment le feu vert de la concurrence espagnole. Elle devrait être finalisée d’ici octobre 2023.