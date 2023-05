GP stake : Armen rentre au capital de Private Corner

La stratégie d’investissement du « GP stake », consistant à prendre des participations minoritaires dans le capital des sociétés de gestion, gagne du terrain en Europe, après avoir connu un essor aux Etats-Unis.

Armen, société de gestion qui s’est positionné sur ce créneau d’opérations de GP stake en mai 2022, a annoncé aujourd’hui une prise de participation minoritaire pouvant aller jusqu’à 30% du capital de Private Corner, plateforme digitale française dédiée aux spécialistes de la gestion privée.

Cette société de gestion se présente comme une plateforme qui vise à «institutionnaliser l’investissement en private equity pour les particuliers», comme le souligne Estelle Dolla, sa présidente et co-fondatrice.

Le closing de l’opération devrait intervenir la semaine prochaine, l’accord de l’AMF étant obtenu. Armen deviendra un actionnaire minoritaire de Private Corner, siégeant au conseil de surveillance, mais pas au comité de sélection des fonds. Il doit, en partie, le financement de cette opération à sa propre opération de GP stake avec l’ouverture de son capital à des family offices en mars dernier.

Dans le détail, Private Corner gère plus de 25 fonds dont 6 sont en architecture ouverte. Le fonds a collecté plus de 400 millions d’euros auprès de 1.800 investisseurs privés grâce à un réseau de 250 partenaires distributeurs composé de conseillers en gestion de patrimoine, family offices et banques privées. La plateforme prévoit aussi de renforcer ses équipes opérationnelles, qui comptent actuellement 9 personnes, afin d’enrichir son offre commerciale.