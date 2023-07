Glendower amasse 5,8 milliards de dollars pour son cinquième fonds secondaire

La société de gestion britannique Glendower Capital, spécialisée dans les opérations secondaires sur le marché du private equity, annonce avoir bouclé son fonds Secondary Opportunities Fund 5 (SOF 5) à hauteur de 5,8 milliards de dollars.

Cette levée de fonds a réuni plus de 230 investisseurs institutionnels (LP) du monde entier, à la fois historiques et nouveaux. SOF 5 est le premier fonds fermé de Glendower depuis son acquisition par CVC l’an dernier.

Le gérant (GP) poursuivra sa stratégie d’acquisition de parts de fonds de buyout gérés par des GP de grande qualité, en participant à la fois à des transactions initiées par des LP (LP-led) et par des GP (GP-led), dans un marché où les investisseurs, affectés par un effet dénominateur lié à la hausse des taux, sont parfois contraints de réduire leur exposition au non coté.

A lire aussi:

Les transactions secondaires suscitent un appétit de plus en plus marqué des investisseurs depuis quelques années et voient leurs volumes augmenter significativement au sein du marché du private equity. La semaine dernière, un document de la Securities and Exchange Commission aux Etats-Unis indiquait que l’américain Lexington Partners, un géant du marché secondaire avait réuni pas moins de 18 milliards de dollars pour son dixième millésime. Le français Ardian, également l’un des leaders mondiaux du segment, a quant à lui déjà accumulé 20 milliards pour son nouveau fonds dont l’objectif a été fixé à 25 milliards.