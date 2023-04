Gimv mène un tour de table de 72 millions d’euros pour Complement Therapeutics

Complement Therapeutics annonce ce 17 avril avoir bouclé un tour de table de série A de 72 millions d’euros mené par la société de capital investissement Gimv. L’opération a été réalisé avec l’investisseur existant Forbion et a été rejointe par d’autres investisseurs comme BioGeneration Ventures (BGV), Panakes Partners, Cambridge Innovation Capital (CIC), Hadean Ventures et Seroba Life Sciences. Complement Therapeutics utilisera cette somme pour continuer à développer ses thérapies face aux maladies liées au système du complément (lutte contre les infections), avec un accent particulier sur l’ophtalmologie.

Complement Therapeutics est une société «spin-out» issue de l’Université de Manchester, fondée en 2021. Elle vise à transformer le traitement des maladies liées au complément en développant de nouvelles thérapies telles que CTx001, une thérapie génique AAV pour le traitement de l’atrophie géographique, une forme progressive et avancée de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) associée à une perte de vision importante et irréversible. Ce tour de table doit également permettre à Complement Therapeutics d'évaluer les actifs de son pipeline pour des indications non oculaires et de poursuivre le développement de la nouvelle plateforme de médecine de précision de Complement (CPM).