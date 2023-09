Founders Future vise 150 millions d’euros pour son deuxième fonds d’amorçage

Founders Future, la société de gestion spécialisée dans l’amorçage fondée par Marc Menasé en 2018, annonce ce mardi le lancement de Founders Future 2 (FF2) dont il vient de réaliser un premier closing à hauteur de 75 millions d’euros. Le véhicule vise une collecte totale de 150 millions alors que son prédécesseur s’était arrêté à 50 millions.

« C’est un objet extrêmement entrepreneurial et opérationnel qui réunit comme investisseurs des entrepreneurs et des grandes familles industrielles. Ce premier closing est une bonne nouvelle pour la French Tech qui rencontre beaucoup de difficultés ces derniers mois », souligne Marc Menasé.

FF2 accompagnera sur le plan financier et humain les entrepreneurs de la tech paneuropéenne du pré-amorçage à la série A, via des tickets compris entre 250.000 et 3 millions d’euros, avec un objectif de 45 à 60 participations, soit 12 à 15 investissements par an. Il a déjà financé 10 entreprises à ce stade, parmi lesquelles Beev dans les services liés à la mobilité électrique, Tilt Energie dans les installations électriques, Olala ! dans l’alimentation végétale, ou encore Astran dans le cloud.

Accompagnement sur le long terme

L’originalité du fonds est qu’il réserve 40% du montant levé à l’accompagnement les sociétés de son portefeuille de la série B à la pré-IPO via son programme Founders Future Expansion. Les tickets grimperont alors de 1 à 7,5 millions d’euros dédiés à 15 à 20 start-up. « En amorçage, les fonds sont souvent de petite taille mais nous faisons le choix d’un véhicule suffisamment important pour réserver une quote-part permettant de suivre nos champions. Les fonds sont souvent limités par leur taille pour participer aux levées suivantes. Nous montrons que nous pouvons accompagner les sociétés sur le long terme », appuie Marc Menasé.

Ce nouveau fonds d’amorçage va venir soutenir l’écosystème de start-up naissantes qui ont des difficultés à lever des fonds depuis plusieurs mois. « Les opportunités d’investissement en seed se sont réduites mais sont en conséquence beaucoup plus qualitatives car elles sont initiées par des équipes plus charpentées et ambitieuses. C’est d’ailleurs souvent dans les périodes de retournement que naissent les grandes sociétés tech », rappelle Marc Menasé.

Certifié B-Corp depuis l’an dernier, Founders Future gère à ce jour 200 millions d’euros et a déjà soutenu une centaine de start-up dont Yuka ou Lydia, qui représentent un chiffre d’affaires consolidé de 250 millions d’euros et une valorisation cumulée de 5 milliards. La société de gestion a par ailleurs créé un fonds de dotation dans lequel est reversée une partie du carried interest (commission de surperformance) et des frais de gestion afin de financer des associations à impact.

