Eurazeo choisit iCapital pour distribuer ses fonds aux clients particuliers

La société d’investissement cotée Eurazeo a noué un partenariat avec la fintech BtoB américaine iCapital pour distribuer ses fonds auprès des conseillers en investissement. Cette alliance, qui permettra à Eurazeo de commercialiser ses fonds sur la plateforme iCapital et via Allfunds à travers le monde, démarre avec la distribution du fonds Eurazeo Transition Infrastructure Fund (ETIF), un fonds à impact article 9 du règlement SFDR.

Dans un premier temps, «ce partenariat permet d’étendre l’accès aux produits d’Eurazeo en dehors de la France. Nous visons en priorité la Belgique, le Luxembourg, l’Italie et l’Allemagne», précise Agathe Bubbe, director dans l’équipe Wealth Solutions d’Eurazeo.

iCapital structurera un fonds nourricier (feeder) qui sera distribué auprès de conseillers en investissement (banques privées, CGP, etc.) pour le proposer à leurs clients en fonction de leur stratégie d’allocation. Eurazeo espère parvenir à collecter 50 millions d’euros auprès d’une clientèle de particuliers via ce feeder.

Une plateforme de 164 milliards de dollars d’encours

ETIF, dont l’objectif final n’est pas dévoilé, avait annoncé un premier closing en novembre dernier à hauteur de 210 millions d’euros, et devrait faire état d’un deuxième closing dans les prochaines semaines.

Encore peu présent en France, iCapital se revendique leader mondial des plateformes de distribution de fonds de non coté à destination des conseils en investissement pour la clientèle privée, avec 6 bureaux dans le monde en dehors des États-Unis et 164 milliards de dollars sous gestion, dont 28 milliards provenant d’investisseurs non américains. La société s’occupe ainsi de structurer les véhicules d’investissement pour les sociétés de gestion partenaires et, grâce à sa plateforme digitale, de la souscription de la clientèle privée et de la gestion du back-office (appels de fonds, distributions…). En France, la fintech distribue déjà des fonds pour le compte de Tikehau Capital, Ardian, ou encore Axa IM Alts.

Pour Marco Bizzozero, directeur international d’iCapital, «comme les marchés privés gagnent en importance par rapport aux marchés publics et qu’une part croissante de la création de valeur a lieu avant que les entreprises ne soient cotées en bourse, les gestionnaires de patrimoine font des marchés privés une priorité stratégique et un élément clé d’un portefeuille diversifié»

En 2021, la société fondée en 2013 avait levé 440 millions de dollars à l’occasion d’un tour de table mené par Temasek. Quelques mois plus tard, elle avait levé 50 millions supplémentaires, atteignant une valorisation de 6 milliards de dollars.