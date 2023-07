Entrepreneur Invest se lance dans le secondaire

Les initiatives dans le marché secondaire du private equity se multiplient. La société de gestion Entrepreneur Invest a structuré un nouveau FCPR sur ce segment, baptisé FCPR Entrepreneurs Sélection Secondaire.

Accessible à une clientèle non-professionnelle, ce nouveau véhicule prévoit d’investir dans près de 1.000 entreprises à travers le monde et a pour taille cible 75 millions d’euros. Le fonds ambitionne d’acheter avec une décote moyenne d’environ 30% et vise un rendement annuel net de 12% avec un risque de perte en capital pour une durée de placement de 10 ans maximum.

«Nous avons souhaité nous lancer dans le secondaire, car ce segment permet d’atténuer la ‘courbe en J’ au sein du portefeuille private equity et promet de meilleurs rendements avec une volatilité plus faible», explique Frédéric Zablocki, fondateur et directeur général d’Entrepreneur Invest.

Pour ce nouveau millésime, Entrepreneur Invest a opté pour un fonds multi-gérants. Le fonds envisage d’investir 45% de l’allocation cible dans les fonds de secondaire parmi lesquels on retrouve le fonds ASF IX géré par Ardian et 35% dans la SCR RAISE dont le portefeuille est déjà constitué.

La collecte a déjà débuté et continuera jusqu’à mars 2024. «Nous avons mis en place un calendrier d’appels programmés de l’investissement afin de lisser l’effort d’épargne et d’améliorer la performance du fonds», commente Frédéric Zablocki.