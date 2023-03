Edmond de Rothschild Private Equity dépasse son objectif pour ERES IV

Edmond de Rothschild Private Equity (EdR PE) et Elyan Partners ont annoncé le closing du fonds ERES IV à hauteur de 512 millions d’euros, soit davantage que l’objectif initial de 450 millions et que son prédécesseur ERES III de 300 millions.

Cette société de libre partenariat de droit français, gérée par EdR PE et conseillée par Elyan Partners, investit dans des sociétés de taille moyenne en Europe et aux Etats-Unis en fonction de trois thématiques principales : l’écosystème de services aux biotech et à la pharmacie, la digitalisation des services BtoB, et les nouveaux modes de consommation.

L’originalité du fonds vient essentiellement de son accès au marché américain, chose rare pour un fonds midcap européen. « Beaucoup de fonds midcap américains investissent dans des sociétés qui cherchent à se développer en Europe ou y ont déjà des activités. Ces fonds cherchent donc des partenaires minoritaires sur lesquels s’appuyer localement, ce qui leur permet notamment de séduire les managements lors des processus d’enchères », indique Jean-François Félix, managing partner d’Elyan Partners. Les investissements d’ERES IV seront répartis à 40% aux Etats-Unis, 30% en Europe hors France, et 30% en France en majoritaire.

Le fonds a déjà réalisé trois investissements outre-Atlantique, dont Envoy Global aux côtés des fonds américains Palladium Equity Partners et True Wind Capital. En France, ERES IV a réalisé une opération originale de sortie de cote d’une partie de la société Oncodesign. Il a récupéré l’activité de services en recherche oncologique de la société après que celle-ci a fait l’objet d’un spin-off pour être séparée de l’activité de recherche biotechnologique, qui est restée en Bourse.

Viser 25 % de TRI brut

Le véhicule espère générer la même performance que les fonds ERES II et III, autour de 25% de taux de rendement interne brut. Le tout sans levier excessif puisque ses deux prédécesseurs affichaient un ratio de dette sur Ebitda moyen inférieur à 3.

Les investisseurs historiques des fonds ERES ont réinvesti et de nouveaux investisseurs sont entrés. « Les investisseurs des fonds ERES sont traditionnellement des clients privés et institutionnels des activités de banque privée et d’asset management d’Edmond de Rothschild, majoritairement français. Le quatrième millésime a néanmoins convaincu un institutionnel espagnol d’investir, détaille Jean-François Félix. Les clients privés investissent au travers de fonds nourriciers. »

Au cours du deuxième trimestre 2023, ERES IV devrait annoncer un retrait de cote en Allemagne pour porter à cinq ses investissements.