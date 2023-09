Dans la tempête, le private equity européen continue de croître

Le private equity européen plie mais ne rompt pas. Au lendemain de l’Ipem, l’événement parisien rassemblant des milliers d’acteurs du secteur, où l’industrie a acté les difficultés qu’elle rencontrait depuis plusieurs mois, l’association européenne du métier Invest Europe a publié un rapport sur les encours du capital-investissement en Europe à fin 2022.

Avec 1.004 milliards d’euros d’actifs sous gestion, l’industrie européenne a dépassé pour la première fois son histoire la barre des 1.000 milliards, au travers de 2.863 sociétés de gestion de private equity. Sur ce montant, la poudre sèche (dry powder), qui porte sur les montants engagés mais non encore appelés, atteint elle aussi un record, à 348 milliards d’euros. Cela représente 94% du montant investi par le secteur en Europe entre 2020 et 2022. Le solde représente la valeur des portefeuilles au coût d’acquisition (portfolio at cost, PAC), ce qui laisse supposer que les encours sont encore plus élevés, considérant que la valeur des actifs doit avoir logiquement progressé.

Succès des first-time funds

Cela représente une croissance annuelle moyenne de 15% depuis 2019. L’essentiel de ces encours est détenu par des fonds basés au Royaume-Uni et en Irlande (43% pour la poudre sèche et 55% pour le PAC), tandis que la France et le Benelux pris dans leur ensemble en représentent 25% et 23%. Une répartition relativement stable ces dix dernières années.

Le plus gros morceau reste capté par les fonds de LBO (leveraged buyout) avec 219 milliards d’euros de poudre sèche et 402 milliards de PAC, soit plus de 60% des encours, conformément à la tendance historique. Le second détenteur de poudre sèche est le capital-risque, avec 53 milliards.

Ces dernières années, les fonds lançant une stratégie pour la première fois (first-time funds) ont vu leurs actifs sous gestion progresser significativement, avec un total de 182 milliards en 2022. Depuis 2023, près de 1.700 first-time funds sont entrés sur le marché européen.

La poudre sèche concerne à hauteur de 27% les engagements en provenance de fonds de pension en 2022, suivi de ceux des fonds de fonds et autres gérants (18%), et des family offices et particuliers.

