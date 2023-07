CVC Credit boucle un fonds de 800 millions de dollars

CVC Capital Partners (CVC) a annoncé que sa branche dédié au crédit privé, CVC Credit avait bouclé à son plafond la levée de son fonds CVC CLO Equity III avec 800 millions de dollars d’engagements.

La société de private equity explique que sur l’ensemble de sa période de déploiement, ce fonds equity est destiné à soutenir plus de 10 milliards de dollars d'émissions mondiales de CLO pour la plateforme Performing Credit de CVC Credit. Les CLO, ou collateralized loan obligation, sont des titres de dettes émises par un véhicule de titrisation. À ce jour, le véhicule a financé 11 nouvelles transactions pour une valeur totale de 4,8 milliards de dollars (4,6 milliards d’euros).

Depuis décembre 2020, les actifs sous gestion de CVC Credit sont passés de 28 milliards de dollars à 41 milliards de dollars.

CVC CLO Equity III est le troisième véhicule d’investissement dédié aux CLO de CVC Credit et représente une augmentation significative par rapport aux précédentes levées de fonds de CVC Credit, explique le groupe. Il sera utilisé pour réaliser des prises de participation dans des CLO gérés par CVC et émis aux États-Unis et en Europe. Au total, CVC Credit a levé 1,66 milliard de dollars de capitaux dans ses trois fonds d’actions CLO.