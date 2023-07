Curium Pharma engage les discussions pour étendre sa dette

Le leader mondial des produits radiopharmaceutiques Curium Pharma vient d’initier des négociations pour étendre la maturité de sa dette en euros et en dollars, rapporte Pitchbook LCD. Le groupe français cherche à lever 1,066 milliard de dollars et 300 millions d’euros à échéance 2029, afin d’étendre ses « term loans » de 478 millions de dollars et 300 millions d’euros dus en juillet 2026, ainsi qu’une tranche de 590 millions de dollars à rembourser en décembre 2027.

Une réunion téléphonique avec les prêteurs potentiels se tient ce mardi, les discussions étant menées par Deutsche Bank et JPMorgan en Europe et aux Etats-Unis.

Chez Capvest depuis 2016

En amont de cette réunion, Curium, détenu par Capvest depuis 2016, a fixé la marge souhaitée à 475 points de base au-dessus du Sofr et de l’Euribor avec un « floor » à 0%, les deux tranches étant émises à 98,5 du pair. Ces conditions impliquent des rendements de 10,86% pour la partie dollars et 9,01% pour la partie euros.

Ces extensions de maturité portent sur les prêts mis en place en 2019 lors d’un refinancement ainsi que sur un term loan émis en octobre 2020 pour 265 millions de dollars à l’occasion du transfert de Curium dans un fonds de continuation consécutif à l’abandon du projet de cession de la société par Capvest en raison de la crise du Covid. Ce dernier prêt avait été augmenté de 335 millions de dollars en mai 2022 permettant de rembourser une dette second-lien également mise en place lors du transfert au fonds de continuation.