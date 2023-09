Cube Infrastructure boucle son troisième millésime à 1,35 milliard d’euros

Après un premier closing à un milliard d’euros en septembre 2021, Cube Infrastructure Managers annonce ce lundi avoir finalisé la collecte de Cube Infrastructure Fund 3 (Cube 3) à hauteur de 1,35 milliard, auxquels viennent s’ajouter environ 150 millions d’engagements de co-investissement.

Comme son prédécesseur qui avait levé un milliard d’euros en 2019, Cube 3 investira en brownfield (infrastructures déjà opérationnelles) dans les secteurs en forte croissance de l’environnement, la technologie et les méga-tendances sociales. Il vise des actifs répondant aux besoins essentiels de communautés locales au sein de marchés protégés des retournements de cycle.

Le véhicule a reçu l’appui d’une base mondiale et diversifiée d’investisseurs historiques et nouveaux en Amérique du Nord, Europe, Asie et Moyen-Orient.

Cube 3 a déjà déployé quelque 700 millions d’euros depuis son premier investissement réalisé en octobre 2021. La société de gestion luxembourgeoise a depuis accumulé 11 actifs en portefeuille, dont Enetiqa, Norsk Vannkraft et Greco dans la transition énergétique, Firstcolo et Glesys dans les data centers, ou encore RiverBridge et le français Sepur dans le traitement des déchets. Elle a également annoncé ces derniers jours la signature d’un accord pour l’acquisition de Urbaser Nordic, une plateforme scandinave de collecte des déchets.

Depuis sa création en 2007, Cube Infrastructure a levé au total 4,2 milliards d’euros au travers de 4 fonds.