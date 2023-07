Charterhouse transfère Sagemcom dans un fonds de continuation

Propriétaire depuis 2016 de Sagemcom, le fonds Charterhouse devait trouver une solution pour impulser un nouvel élan au groupe spécialiste de l’accès à internet, aux divertissements et à l’énergie. C’est l’option du fonds de continuation, très en vogue ces derniers mois, qui a eu ses faveurs.

« Nous avons reçu plusieurs marques d’intérêts de fonds pour l’actif ces dernières années mais depuis l’an dernier, le marché du LBO s’est tendu et les financements se sont resserrés, rendant plus difficile une sortie via une vente à un autre fonds. Nous avions aussi, avec le management, la volonté de poursuivre notre partenariat fructueux tout en permettant à la société d’assurer la mise en œuvre de sa stratégie de croissance. Lazard nous a alors proposé de mettre en place un fonds de continuation que nos investisseurs ont approuvé et que nous venons de finaliser, relate Fabrice Georget, partner chez Charterhouse. Nous avons organisé un process compétitif avec plus de 25 investisseurs qui nous a permis de déterminer le prix puis avons procédé à la syndication qui a été largement sursouscrite. »

C’est Alpinvest, filiale de Carlyle très active dans ce type d’opérations, qui mène le consortium de 16 investisseurs ayant souscrit au fonds de continuation. Charterhouse reste majoritaire et le management conserve 30% du capital de la société. La valorisation de Sagemcom n’est pas divulguée mais, selon nos informations, elle se situerait entre 1 et 1,4 milliard d’euros.

« Le fait que plus de 15 investisseurs aient investi dans l’actif, via un fonds de continuation dédié à Sagemcom géré par Charterhouse, et qu’un pool de 17 banques nous accompagne dans le financement de l’opération au travers d’une dette corporate, valident le potentiel de croissance encore très significatif de Sagemcom », indique Fabrice Georget.

De 1,2 à 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires

Indépendant de Safran depuis 2008, Sagemcom est aujourd’hui un groupe opérant dans trois domaines principaux : les solutions audio et vidéo (décodeurs et hubs de divertissement) ; les solutions broadband (passerelles haut débit couvrant toutes les technologies d’accès et de distribution Wi-Fi à domicile) ; et l’énergie (compteurs intelligents et logiciels de gestion des réseaux associés). Ses solutions et suites logicielles associées sont conçues sur-mesure pour les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs d’énergies.

Après avoir ajouté la brique énergie à ses activités, Charterhouse a accompagné Sagemcom dans son internationalisation à partir de 2019, pour en faire le leader mondial du broadband et le leader européen des solutions pour l’énergie, avec 150 clients grands comptes à travers le monde. Le groupe est passé de 1,2 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2016 à 3 milliards aujourd’hui, et affiche déjà un carnet de commandes de 8 milliards pour les trois prochaines années.

« Sagemcom entre aujourd’hui dans une nouvelle phase de croissance. Les marchés de l’énergie croissent à un rythme de plus de 10% par an, sur fond de contraintes d’optimisation des réseaux et de meilleure distribution de l’énergie de plus en plus fortes. Les besoins d’accès à internet sont également en croissance car les usages nécessitent une connectivité de plus en plus importante, adressée par une feuille de route technologique très visible nécessitant des couches de software toujours plus complexes. Et l’arrivée du wifi 7 en 2024 va par exemple doubler sa qualité. Sagemcom est parfaitement positionné pour profiter de ces perspectives avec la meilleure R&D qui soit et la meilleure supply chain possible », souligne Fabrice Georget.

Sagemcom avait réalisé son carve-out de Safran en 2008 avec l’appui de The Gores Group, puis avait été racheté par Carlyle en 2012, avant de rejoindre le portefeuille de Charterhouse en 2016 pour une valorisation d’environ 400 millions d’euros.