ChapsVision annonce une levée de fonds de 90 millions d’euros menée par Qualium

Le Palantir à la française continue d’amasser des fonds. Après une levée de plus de 100 millions d’euros en septembre 2022, l’entreprise tricolore spécialisée dans le traitement de la donnée Chapsvision vient de boucler une levée de fonds de pas moins de 90 millions d’euros.

Ce tour de financement est mené par Qualium Investissement avec la participation de Geneo, et les investisseurs historiques, Tikehau Capital et Bpifrance, qui ont souscrit à cette nouvelle levée de fonds.

A lire aussi:

ChapsVision souhaite accélérer son développement sur le marché européen à travers des acquisitions ciblées. La société prévoit de renforcer sa présence en France et à l’international à travers de nouvelles acquisitions dans ses deux grands métiers : le cyber et l’engagement client. Créée en 2019, ChapsVision ambitionne de devenir un géant du traitement des données dans le secteur de la cybersécurité et du renseignement au service de l’Etat, rappelant le modèle de l’entreprise américaine Palantir, experte du traitement de données massives qui a commencé en travaillant avec la CIA et depuis devenue un géant de la tech. ChapsVision vise 180 millions d’euros de revenus pour 2023 et de 250 millions d’euros à fin 2024.

«Nous sommes très heureux de mener ce tour de table d’envergure qui marque un nouveau jalon dans l’histoire du groupe ChapsVision», a déclaré dans un communiqué Jacques Pancrazi, Directeur Général Délegué chez Qualium Investissement.

A lire aussi: