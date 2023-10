Carlyle arrête les frais dans la consommation aux Etats-Unis

Le géant américain du private equity Carlyle a décidé de ne plus investir dans les grandes marques de consommation aux Etats-Unis, rapporte Bloomberg, citant des sources proches du gérant. La société de gestion cotée à New York a mis fin aux activités de son équipe dédiée à la grande consommation, aux médias et à la distribution, et a demandé à quatre chargés d’investissement de cette branche de quitter la société la semaine dernière, indiquant que ce secteur n’est plus central dans sa stratégie LBO (leveraged buyout), ajoute l’agence de presse.

L’activité de private equity de Carlyle se concentrera désormais aux Etats-Unis autour des secteurs de la santé, des services aux gouvernements, de l’industrie, de la technologie et des services financiers. Dans une note envoyée aux salariés de Carlyle la semaine dernière, Sandra Horbach et Brian Bernasek, coresponsables de l’activité Americas corporate private equity de Carlyle, déclarent que ces changements sont «nécessaires pour positionner la plateforme et l’équipe pour le futur». Ils évoquent notamment «des conditions d’investissement de plus en plus difficiles» dans le secteur de la consommation outre-Atlantique.

Priorité à la réduction des coûts

Carlyle avait investi dans la marque de skateboard et street wear Supreme, revendue à VF Corp en 2021 pour 2,1 milliards de dollars, et avait financé Beats Electronics, la marque de casques audio de Dr. Dre, avant son rachat par Apple en 2014. Ce développement dans des entreprises à la mode qui contrastait avec la culture historique de Carlyle, davantage centrée sur la chimie et l’industrie, faisait débat depuis longtemps dans les bureaux de la firme.

Ce revirement affectera une douzaine de postes, certains passant dans d’autres équipes, les autres restant pour la gestion des participations toujours en portefeuille. La stratégie sera en revanche maintenue en Europe et en Asie.

Le nouveau patron du fonds depuis février, Harvey Schwartz marque ainsi de son empreinte la nouvelle orientation de Carlyle, centrée sur une meilleure discipline en matière de coûts afin de soutenir son cours de Bourse. La société de gestion avait en effet connu des difficultés à lever son dernier fonds amiral, en atteignant seulement deux tiers de son objectif de 22 milliards de dollars.

Par ailleurs, le média spécialisé Private Equity International révèle que Carlyle a également mis fin à son activité de crédit en Chine, après l’abandon de son projet de joint-venture dans le pays.