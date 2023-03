Capital Dynamics lance un troisième fonds de fonds de private equity

La société suisse de non-coté Capital Dynamics a annoncé ce 21 mars le lancement de Capital Dynamics Future Essentials III LP, un fonds de fonds de private equity, multi-stratégies et orienté vers l’investissement responsable.

L'équipe, basée en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, investira dans des fonds primaires de private equity, en particulier des fonds de buyout et de growth mid-market. Une allocation est prévue pour des opérations de co-investissement et des transactions secondaires.

Le véhicule sera ouvert aux investisseurs professionnels en Allemagne, en Suisse, en Autriche, au Liechtenstein, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Espagne, en France, en Italie, en Belgique, en Norvège, en Finlande, en Suède et au Danemark.

A fin 2022, Capital Dynamics gérait et conseillait plus de 14 milliards de dollars d’actifs, et employait environ 160 professionnels dans 14 bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Asie. La société avait bouclé la levée du millésime précédent, Future Essentials II, en mai 2022 à hauteur de 300 millions d’euros.