Bpifrance alloue une enveloppe d’amorçage pour les start-up industrielles

Après le plan Deeptech, Bpifrance annonce le lancement du fonds Bpifrance Amorçage Industriel pour accompagner les start-up industrielles innovantes sur des marchés déjà mûrs. Il s’inscrit dans le cadre du Plan Start-up et PME industrielles lancées en janvier 2022 dans le cadre de France 2030, afin de répondre à l’objectif gouvernemental de créer 100 usines innovantes par an d’ici à 2030.

Opérationnel dans le courant du deuxième trimestre 2023, ce nouveau fonds est doté de 50 millions d’euros et apportera des tickets unitaires de 250 000 à 2 millions d’euros dans le cadre d’investissements minoritaires. « Nous avons identifié environ 400 sociétés qui correspondent à notre thème d’investissement, dans la mobilité, le textile, l’alimentation, le sport, ou encore l’électroménager », détaille Raphaël Didier, directeur transformation et stratégie chez Bpifrance, qui pilote le fonds.

Made in France

Contrairement à la poche deeptech de Bpifrance, qui finance des innovations de rupture nécessitant des savoir-faire hautement technique, Bpifrance Amorçage Industriel financera des start-up qui développent des innovations incrémentales différenciantes en phase d’industrialisation, afin de les accompagner dans le passage du prototype à la production en série. D’autres critères ont été retenus par Bpifrance. « Il faut une forte composante ‘made in France’, soit par une production localisée en France, soit par un réseau de sous-traitants français, et une approche ESG (environnement, sociale, gouvernance) », précise Raphaël Didier.

La participation de Bpifrance aux tours de table sera également conditionnée à la présence d’au moins un investisseur privé à l’expertise technique ou sectorielle complémentaire de celle de l’équipe dirigeante. L’objectif de ce fonds est notamment de créer un effet d’entraînement pour inciter d’autres fonds de capital-risque à financer ce secteur. « Ce sont des entreprises qui nécessitent des dépenses d’investissement et impliquent un risque technique donc cela ne parle pas beaucoup aux fonds de capital-risque habituels. Il y a donc un trou dans la raquette au sein du capital privé et beaucoup de ces entreprises ne trouvent pas à se financer », souligne Raphaël Didier. Le Fonds National de Venture Industriel, un fonds de fonds de Bpifrance, annoncé fin 2022 et doté de 350 millions d’euros, permettra de faire émerger de tels profils d’investisseurs.