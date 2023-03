Blackstone fait défaut sur une titrisation d’immobilier nordique

L’immobilier va mal en Europe du Nord. Sponda, une foncière finlandaise contrôlée par le fonds américain Blackstone, vient de faire défaut sur une dette adossée à une petite partie de son portefeuille immobilier.

L’opération concerne une titrisation CMBS (commercial mortgage backed-securities) de 536 millions d’euros. Cette obligation était adossée à prêt finançant un portefeuille de 45 biens immobiliers en Finlande, pour la plupart des bureaux. Leur taux de vacance atteint 45% et a augmenté de 10% durant la pandémie de Covid.

Actifs illiquides

En décembre dernier, l’agence Fitch avait dégradé la note du CMBS en arguant de «perspectives macroéconomiques dégradées et d’un appétit limité pour les prêts adossés à des actifs illiquides de qualité secondaire». Le montant résiduel du prêt senior à rembourser approchait 300 millions d’euros. Ces derniers mois, Blackstone aurait tenté de négocier auprès des porteurs obligataires une extension de l’échéance, afin de gagner le temps nécessaire pour vendre les actifs sous-jacents et rembourser le prêt. Il n’a pas eu gain de cause. La titrisation est donc arrivée à maturité sans être remboursée, ce qui a conduit l’administrateur de l’opération à prononcer le défaut.

«Cette dette concerne une petite partie du portefeuille de Sponda», a déclaré un représentant de Blackstone dans un communiqué envoyé par courriel à Bloomberg. «Nous sommes déçus que le servicer n’ait pas avancé notre proposition, qui reflète nos meilleurs efforts et qui, selon nous, apporterait le meilleur résultat pour les porteurs d’obligations», ajoute le fonds américain.

La remontée rapide des taux met sous pression l’immobilier résidentiel et commercial dans les pays d’Europe du Nord. En Suède, par exemple, la chute des prix des logements atteint 20% par rapport au pic touché au printemps 2022.