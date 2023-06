Azimut met au point une stratégie de venture dans le digital

Azimut renforce sa présence dans le venture capital avec la stratégie Azimut Digitech Europe logée dans deux fonds différents : AZ RAIF II – Venture Capital Digitech Europe et Azimut Eltif Venture Capital Digitech Europe.

La stratégie est investie dans les startup de logiciels sur le marché B2B. Les deux fonds ont une durée de sept ans et un objectif total de collecte de 100 millions d’euros.

Les fonds ont été créés et sont gérés par Azimut Investments et distribués par Azimut Capital Management SGR. Ils s’appuient sur les conseils de FNDX, une entreprise fondée par Fabio Nalucci, un entrepreneur digital et spécialiste du venture capital.

La stratégie investit dans des instruments financiers émis principalement par des startup et PME européennes qui conçoivent des logiciels et plates-formes Saas et Paas actives dans quatre verticales technologiques : l’intelligence artificielle, les fintech, les vertical marketplace, ainsi que les ressources humains et le bien-être.

Le portefeuille sera réparti entre scale up et growth, avec des tickets de 3 à 15 millions d’euros.