Astorg se lance sur le marché en vogue des fonds de continuation

La société de capital-investissement Astorg a officialisé le lancement d’une nouvelle stratégie sur le marché secondaire du private equity. Mais contrairement aux acteurs traditionnels du secondaire qui participent à tout type d’opérations sur ce marché, qu’ils s’agissent de LP-led (cessions de parts de fonds initiées par les investisseurs) ou de GP-led (cessions de parts d’investisseurs organisées par le gérant, sous de multiples formes), Astorg a décidé de se concentrer sur un sous-segment des GP-led très en vogue ces dernières années : les fonds de continuation.

Un fonds de continuation consiste pour un gérant de fonds à transférer un ou plusieurs actifs d’un portefeuille existant dans un véhicule nouvellement créé dont il conserve la gestion et financé par de nouveaux investisseurs et/ou des LP présents dans le fonds d’origine.

Le précédent IQ-EQ

Cette nouvelle stratégie d’Astorg, baptisée GP Equity Solutions, vise à constituer un portefeuille à forte conviction investi dans des entreprises BtoB mondiales et leaders sur leur marché. Astorg ne précise pas s’il commencera le déploiement de cette stratégie sur fonds propres ou via la levée d’un fonds dédié. Le site internet du gérant ne fait état d’aucun deal dans ce domaine pour l’instant.

Astorg a néanmoins une expérience dans cette stratégie puisqu’il avait lui-même monté un fonds de continuation l’an dernier sur sa participation IQ-EQ en levant à cette occasion 1,3 milliard d’euros auprès d’investisseurs existants ainsi qu’Alpinvest et Goldman Sachs en nouveaux entrants.

L’offre GP Equity Solutions sera cogérée par Michal Lange et Sebastiaan van den Berg. Ce dernier vient d’être recruté par Astorg en tant que partner et est basé à Londres. Il était auparavant chief investment officer alternatives au sein du groupe d’assurances bermudéen Arch Capital Group, où il était chargé de constituer un portefeuille d’investissement sur les marchés privés mondiaux. Il a également été managing director chez Harbourvest Partners, un acteur mondial du private equity secondaire.

En parallèle du lancement de cette stratégie, Astorg a annoncé trois autres nouvelles recrues. Reinard Volschenk arrive en tant que managing director chargé des relations investisseurs, en provenance du spécialiste de la dette privée Arcmont Asset Management. Samia Hadj devient responsable de la communication corporate après avoir œuvré à la communication de Natixis IM, et Marc-Olivier Kiren est nommé head of financial information & valuation après son passage chez Cube Infrastructure Managers.