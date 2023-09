Argos Wityu boucle sa première levée pour son fonds Argos Climate Action

Le fonds d’investissement Argos Wityu a annoncé qu’Argos Climate Action, son fonds dédié à la décarbonation des PME et ETI européennes, a bouclé sa première levée de fonds à 120 millions d’euros, soit 40 % de son objectif initial.

Classé article 9 du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la finance verte, ce fonds a pour ambition de réduire de 7,5 % chaque année l’intensité carbone des entreprises en portefeuille tout en accélérant leur développement. Il bénéficie du soutien d’institutions publiques, d’investisseurs institutionnels et de family offices.

Ce fonds s’inscrit dans une stratégie de transition environnementale conçue pour investir dans des entreprises à fort potentiel auxquelles la décarbonation significative des activités fournira un avantage compétitif durable. Argos Wityu qui gère désormais 1,7 milliard d’euros d’actifs, s’est donné comme objectif avec ce fonds de façonner des champions européens durables à travers une stratégie de transition « Grey to Green ». Cette démarche repose sur la conviction que le financement de la décarbonation des entreprises du secteur quotidien peut générer des rendements financiers significatifs.

A lire aussi:

« Il est extrêmement encourageant de constater que bon nombre d’institutions et de family offices passent désormais à l’action concrète face au changement climatique. Nos équipes et nos investisseurs ont travaillé dur à l’élaboration de cette stratégie et à l’aboutissement de cette première levée de fonds. Nous voici désormais pleinement opérationnels et impatients de faire émerger de futurs champions durables européens », a déclaré dans un communiqué Louis Godron, associé dirigeant chez Argos Wityu.