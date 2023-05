Ardian rentre au capital de Mon Véto

Le fonds d’investissement Ardian, annonce une prise de participation minoritaire dans Mon Véto, réseau indépendant de cliniques vétérinaires en France.

En parallèle de cet investissement et l’augmentation du capital de Mon Véto de 100 millions d’euros, Barings, qui a déjà financé la dette de Mon Véto depuis un an, envisage d’accroître son soutien de manière échelonnée, pouvant aller jusqu'à 400 millions d’euros.

Fondé en 2010 et basé à Rouen, Mon Véto s’est principalement développé en médecine générale, en proposant une offre de soins aux animaux de compagnie. Le groupe vétérinaire réalise aujourd’hui plus de 180 millions d’euros de chiffre d’affaires, avec 231 cliniques implantées dans toutes les régions françaises et en Belgique.

Le groupe était intégralement détenu par 29 vétérinaires notamment ses fondateurs et dirigeants. Avec l’arrivée d’Ardian, les actionnaires demeureront majoritaires et le groupe ambitionne d’accroître sa présence en Europe et d’intensifier le déploiement de nouveaux outils, notamment dans le domaine du numérique, et de nouvelles offres de services.