Ardian acquiert le spécialiste néerlandais du traitement des déchets Attero

Le géant français du private equity Ardian annonce ce lundi avoir signé un accord pour l’acquisition de 100% du capital de la société néerlandaise Attero, l’une des plus grandes plateformes européennes indépendantes de gestion des déchets et d’économie circulaire.

Cette acquisition, qui devrait aboutir au quatrième trimestre 2023, est réalisée auprès de DWS à hauteur de 50%, de 3i Infrastructures pour 25% et d’autres fonds gérés par 3i Investments pour le solde. Dans un communiqué, 3i Infrastructures indique anticiper un produit net de cette vente de 215 millions d’euros pour ses 25% alors qu’il valorisait cette participation 164 millions à fin mars 2023.

3i récupère 2,7 fois sa mise

Dans une note de recherche, JPMorgan Cazenove calcule que ce montant représente pour 3i Infrastructures, entré au capital d’Attero en 2018, un multiple de 2,7 fois et un taux de rendement interne de 23%.

Basé à Wilp aux Pays-Bas, Attero est l’un des principaux opérateurs néerlandais de valorisation énergétique des déchets, de recyclage des plastiques, de production de biométhane et de dépôts de minéraux inertes, avec 3,6 millions de tonnes de déchets traités par an en provenance de municipalités et d’entreprises. La société produit ainsi plus de 800 gigawattheures d’électricité renouvelable, équivalent à l’alimentation de 300.000 foyers, et 22 mètres cubes de gaz propre.

Conseillé par RBC dans cette acquisition, Ardian prévoit de soutenir l’expansion des énergies renouvelables d’Attero via des investissements significatifs dans le biométhane issu de déchets organiques et dans le développement de l’énergie photovoltaïque sur des sites de décharge fermés. Attero déploiera également des installations de capture et de stockage du carbone.