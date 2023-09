Andera bat son record pour son nouveau fonds de LBO

Andera Partners annonce avoir atteint 750 millions d’euros de collecte pour son fonds Andera MidCap 5, après avoir relevé son «hard cap» initialement fixé à 660 millions. Son prédécesseur, Winch Capital 4, avait réuni 445 millions en 2018. Il s’agit de la plus importante levée de fonds bouclée par la société de gestion parmi ses six stratégies.

Le fonds réalise des investissements minoritaires ou majoritaires pour des tickets de 30 à 100 millions d’euros, aux côtés de dirigeants fortement impliqués au capital de leur entreprise, pour les accompagner dans leur changement d’échelle et la gestion de leurs problématiques environnementales et sociales. Il est article 8 du règlement SFDR.

Il vise principalement des entreprises en France et en Europe, notamment via ses bureaux en Belgique et en Italie. Andera Midcap 5 a déjà investi dans quatre entreprises et un cinquième investissement est en cours, portant le déploiement du fonds à 30% du montant total levé.

En 2022, le véhicule est entré au capital de la société de multi-services du bâtiment ERI, du groupement de centres d’imagerie médicale Résonance Imagerie, et du spécialiste des capteurs et solutions de détection haute performance Senstronic. En juin dernier, il a également pris une participation dans Pauwels Consulting, une société de conseil dans les sciences de la vie, l’édition de logiciels et l’ingénierie.

A lire aussi: