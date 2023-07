Amethis réalise le premier closing d’un nouveau fonds panafricain

Réjane Reibaud

Une nouvelle ordonnance rectificative a été émise fin juin à l’encontre de la société H2O AM Europe et H2O AM LLP venant rectifier celle du 30 mars 2023 émise par le tribunal de commerce, dont L’Agefi a pu prendre connaissance. Elle stipule la condamnation à une astreinte de 20.000 euros par jour pour un mois, soit 600.000 euros, pour ne pas avoir délivré certains documents relatifs à la production «cohérente et exhaustive de (...) tous les échanges dont les courriels en Bruno Crastes et Vincent Chailley d’une part, et Lars Windhorst, d’autre part, entre le 1er janvier 2015 et le 30 janvier 2020". Les documents devaient être remis en fin mars et fin avril 2023 notamment auprès du technicien-constatant, soit Eric Pinon, ancien président de l’Association française de gestion, choisi pour ses connaissances du métier.