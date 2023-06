Alpha Private Equity engage la levée de son huitième véhicule

Six ans après sa dernière levée de fonds, Alpha Private equity repart sur la route pour son huitième millésime, rapporte le média italien Milano Finanza. Le gérant luxembourgeois viserait entre 900 millions et un milliard d’euros pour APEF VIII, son prédécesseur ayant collecté 903 millions d’euros en 2017.

Le fonds paneuropéen repart donc sur la route dans un contexte de levées de fonds rendues plus difficiles du fait d’une aversion au risque renforcée de la part des investisseurs qui ont par ailleurs retrouvé du rendement sur le marché obligataire.

Alpha Private Equity, dont Patrick Herman dirige les bureaux français et du Benelux, détient trois participations actives en France. Il a acquis l’an dernier Impact Field Marketing Group et est propriétaire depuis 2019 de Vervent Audio Group. Également actionnaire de Feu vert depuis 2016 qu’il avait acquis auprès de Qualium pour près de 400 millions d’euros, Alpha PE avait initié la cession du réseau de garages fin 2020, sans succès. Début janvier, il a refinancé un montant de 185 millions d’euros de dette du groupe incluant des critères ESG (environnement, social, gouvernance), via un financement bancaire senior coordonné par BNP Paribas, et une dette mezzanine souscrite par le fonds espagnol Oquendo Capital, d’après Pitchbook LCD.