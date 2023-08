Advent se renforce dans la mode avec l’acquisition de Zimmermann

Advent International a conclu un accord en vue de l’acquisition de la majorité du capital de Zimmermann, une marque de luxe australienne dans la mode. La société a été fondée il y a 30 ans par deux soeurs, Nicky et Simone Zimmermann, et est détenue en majorité aujourd’hui par le fonds italien Style Capital qui restera au capital ainsi que la famille. Les fondateurs et l'équipe actuelle de dirigeants continueront de piloter la croissance de la marque dans le futur, indique un communiqué.

L’objectif de ce financement, dont les montants ne sont pas dévoilés, est de lui permettre de continuer à se développer à l’international notamment dans des zones en croissance comme l’Asie et le Moyen-Orient, via des magasins ou Internet. Selon l’agence Reuters, qui cite deux soeurs anonymes, la transaction valorisait la marque à environ 14 fois son bénéfice d’exploitation, soit environ 1,15 milliard de dollars (1,05 milliard d’euros).

Advent a déjà quelques marques dans les biens de consommation et le commerce de détail comme notamment l’investissement récemment signé dans Parfums de Marly et Initio Parfums Privés, ainsi que des investissements dans Douglas (détaillant spécialisé dans les produits de beauté haut de gamme, y compris les parfums), Orveon (propriétaire des marques de cosmétiques bareMinerals, Buxom et Laura Mercier), et lululemon athletica (détaillant spécialisé dans les vêtements de sport et de yoga).

La firme de capital investissement gère environ 95 milliards de dollars à travers plus de 400 sociétés détenues.