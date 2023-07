17Capital chercherait à lever 10 milliards de dollars via deux fonds

Malgré les difficultés rencontrées par de nombreux gérants de private equity, dont certains des plus réputés, pour lever des fonds depuis plusieurs mois, 17Capital maintient ses ambitions. D’après Bloomberg citant des sources proches du dossier, la société de gestion britannique spécialisée dans les « NAV financing », veut lever 10 milliards de dollars au travers de deux véhicules. Le NAV financing consiste pour un fonds à emprunter de l’argent pour financer ses participations ou encore remonter du cash à ses investisseurs.

Le gérant, fondé par les français Pierre-Antoine de Selancy et Augustin Duhamel et racheté par Oaktree l’an dernier, lance un fonds de dette privée et un fonds de preferred equity avec pour objectif de collecter environ 5 milliards de dollars pour chacun d’entre eux, précise l’agence de presse.

Un marché de 700 milliards de dollars en 2030

Basé à Londres et New York, le britannique estime le potentiel du marché du NAV financing à 700 milliards de dollars d’ici à 230, contre environ 100 milliards actuellement.

17Capital a démarré son activité en 2008 avec le preferred equity comme stratégie initiale avant de se diversifier dans le crédit privé en 2022 avec un premier fonds bouclé à 2,6 milliards d’euros, bien au-delà de son objectif initial de 1,5 milliard. Depuis sa création, le gérant a levé 11 milliards de dollars, selon son site internet.