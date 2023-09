L’IRA américain un an après : la refonte des chaînes de production des technologies vertes

À l’approche du premier anniversaire du plan américain Inflation Reduction Act (IRA), on constate que le paysage des technologies vertes aux États-Unis a subi un bouleversement majeur. Ensemble législatif historique signé par le président Joe Biden, l’IRA a inauguré une nouvelle ère d’investissements et d’innovations dans les énergies renouvelables, les véhicules électriques et d’autres secteurs clés pour la transition écologique et énergétique.

Transformation de la chaîne d’approvisionnement des technologies propres

En seulement un an, l’IRA a marqué une révolution dans la chaîne d’approvisionnement des technologies propres. Des énergies renouvelables, telles que l’éolien et le solaire, aux technologies révolutionnaires, telles que l’hydrogène et les véhicules électriques, l’IRA a catalysé les investissements, la création d’emplois et l’expansion des capacités. Parmi les effets les plus notables, citons la montée en puissance de la capacité de production nationale. Aujourd’hui, de plus en plus d’entreprises annoncent d’importants investissements pour relocaliser leurs capacités de fabrication vers les États-Unis.

Les chiffres racontent une histoire convaincante. Près de 86 milliards de dollars d’investissements privés (figure 1) ont afflué vers des projets d'énergie propre, déclenchant un effet d’entraînement à travers les industries. Le secteur des panneaux solaires a vu l'établissement de 51 nouvelles usines de fabrication ou leur expansion. La production de batteries a connu un essor similaire, avec 91 usines désormais engagées dans la fabrication de batteries. Plus de 100 000 emplois liés à l'énergie propre ont été créés, soutenant les économies locales et favorisant un avenir plus vert. Cette impulsion économique souligne le potentiel de l’IRA à stimuler la croissance économique tout en propulsant la nation vers un avenir énergétique durable.

Source : BloombergNEF, Jack Conness (analyste en politique énergétique), analyse Mandarine Gestion



Des géants tels que Tesla, General Motors et Ford (figure 2) ont annoncé d’importants investissements dans la fabrication de véhicules électriques, replaçant ainsi les États-Unis en tête de la course au développement de ces voitures. SK et Ford ont établi des installations de fabrication de batteries au Tennessee et au Kentucky pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques. L’investissement de LG Energy Solution dans un complexe de batteries en Arizona et la troisième usine de batteries de Panasonic aux États-Unis en Oklahoma illustrent la transition à grande échelle vers des technologies plus propres.

Un paysage géopolitique en mutation

L’impact de l’IRA influence la géopolitique complexe des nouvelles technologies vertes alors que la Chine et les États-Unis, les deux principaux acteurs de la course aux énergies propres, rivalisent pour affirmer leur domination dans ce secteur crucial. L’IRA a accru la compétitivité des États-Unis tout en réduisant leur dépendance vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement étrangères et remet en question la position établie de la Chine en tant que principal fournisseur de matériaux clés. La vague d’entreprises américaines et étrangères déplaçant leur production aux États-Unis témoigne d’une tendance plus générale déclenchée par l’IRA, soulignant le rôle central de ce plan sur la scène mondiale.

L’accent mis sur la production localisée a par ailleurs incité d’autres économies à agir. Le Canada et l’Union européenne (figure 3), par exemple, élaborent leurs propres initiatives pour rester compétitifs dans l'économie verte en évolution, mais sans grand succès pour le moment. Les incitations de l’IRA ont déclenché une réévaluation plus large des politiques de subventions et des stratégies concurrentielles.

Figure 3 : Plan industriel du Pacte Vert, le « IRA européen »

Source : Commission européenne, Goldman Sachs Research, analyse Mandarine Gestion

Soutien bipartisan et avenir de l’IRA

Les critiques ont spéculé sur le sort de l’IRA face aux vents politiques changeants : que se passerait-il en cas de changement d’administration aux États-Unis ? Cependant, la résilience de l’IRA est ancrée dans son impact tangible. De manière remarquable, cette législation dirigée par les démocrates génère plus des deux tiers des emplois et trois quarts des investissements dans les États favorables aux républicains (figure 4). Alors que le paysage politique peut évoluer, les avantages économiques de l’IRA s’implantent profondément dans les communautés locales, reflétant un impact durable qui transcende les divisions politiques, sécurisant ainsi son avenir.

Figure 4 : Répartition géographique des investissements liés à l’IRA aux États-Unis

Source : Commission européenne, Goldman Sachs Research, analyse Mandarine Gestion

Un an après sa signature, les effets transformateurs du plan IRA sur la chaîne d’approvisionnement des technologies propres sont indéniables. De la refonte de la fabrication nationale à l’influence sur la géopolitique mondiale, l’IRA a tracé une nouvelle voie pour le développement durable. Bien que des incertitudes subsistent, une chose est claire : l’IRA s’est imposée comme une force motrice du changement, remodelant des chaînes d’approvisionnement mondiales et jetant les bases d’un avenir plus résilient. L’IRA positionne ainsi les États-Unis en tant que leader de l’innovation sur les technologies propres, contribuant aussi à un avenir plus durable à l'échelle mondiale.

