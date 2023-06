Actions en Chine : Garder une vision à long terme

En Chine, les confinements liés à la Covid ont duré plus longtemps que prévu, ce qui a eu un impact négatif sur l’économie et la confiance des investisseurs. Malgré cela, nous avons continué à acheter des sociétés à forte conviction à des valorisations plus attractives, car nous avons considéré la faiblesse de l’économie à court terme comme temporaire. Les moteurs structurels de la Chine sont toujours intacts, même si nous ne retournons pas à la croissance euphorique d’il y a 10 à 20 ans. Les entreprises dans lesquelles nous investissons devraient bénéficier de tendances telles que l’augmentation des revenus et de la richesse, la hausse de la demande de biens et de services de qualité supérieure, et la sophistication croissante de la technologie et de la production industrielle.

Le tableau ci-dessous montre comment une tendance à long terme peut perdurer. Depuis les réformes économiques des années 1990, le rôle de la Chine dans le commerce mondial continue de s’intensifier, au-delà du pic enregistré par le Japon au milieu des années 1980. Cela est de bon augure pour les exportations ainsi que pour la consommation, ce qui est en partie dû au fait que la Chine s’enrichit en vendant à d’autres pays. Mais, à mesure que la disponibilité d’une main-d’œuvre bon marché se dissipe, les entreprises chinoises ont de plus en plus besoin d’innover et de progresser dans la courbe de valeur.

- Abass GUISSE

Pour nous faire une idée de la trajectoire de croissance des entreprises chinoises, nous avons comparé le chiffre d’affaires de quelques-unes des sociétés de notre portefeuille à celui de leurs concurrentes dans le monde. Par exemple, Nike est une entreprise mondiale. Elle est considérée comme la meilleure entreprise de vêtements de sport au monde. En Chine, nous pensons qu’ANTA Sports est la meilleure entreprise de vêtements de sport au niveau national. Une comparaison par juxtaposition indique qu’ANTA a encore un fort potentiel de croissance.

De même, nous pensons que Jiangsu Hengrui est la meilleure société pharmaceutique chinoise ; Shenzhen Inovance la meilleure société d’automatisation chinoise ; et Shenzhen Mindray la meilleure société chinoise d’équipement médical. Ces sociétés nous séduisent pour des raisons fondamentales. Leur attrait n’a rien à voir avec les politiques gouvernementales, les mesures dans le secteur immobilier, les taux d’intérêt, l’état de l’économie ou la croissance du PIB. Il est plutôt basé sur leur capacité à gagner des parts de marché, à réaliser des marges plus élevées, à créer des marques à plus forte valeur, et à avoir une excellente gestion et un alignement solide.

