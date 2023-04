Yves Rannou Suez Directeur division recyclage et valorisation, vice-président exécutif

Parcours professionnel

Carrière à l’international dans la gestion de projets d’infrastructures en énergies renouvelables au sein de grands groupes industriels : différents postes opérationnels et fonctionnels et plus particulièrement directeur d’Alstom Wind (fermes éoliennes) et de GE Hydro (centrales hydroélectriques). Directeur division recyclage et valorisation, vice-président exécutif et membre du comité exécutif du groupe chez Suez (d’ici l'été 2023).

Diplômes :