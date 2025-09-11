Thomas Rivron AG2R La Mondiale Directeur des investissements et du financement 46 ans

Thomas Rivron ejoint AG2R La Mondiale en tant que directeur des investissements et du financement à compter du 3 novembre 2025.

Parcours professionnel

Depuis 2022, Thomas Rivron était directeur des investissements d’Abeille Assurances. Il a notamment contribué à l’évolution de la gouvernance et des indicateurs de performance lors de l’intégration d’Abeille Assurances au sein du groupe AEMA. Il a aussi été membre du conseil de surveillance d’Abeille Asset Management devenu OFI Invest Asset Management, et d’OFI Invest Real Estate SGP. Il a débuté sa carrière chez BNP Paribas Corporate & Investment Banking à Londres au sein du département des risques de marché en 2001, avant de rejoindre le département actuariat du cabinet Deloitte en 2002 puis Watson Wyatt Worldwide en 2005 comme consultant en actuariat senior. En 2006, il rejoint BPCE, d’abord comme responsable des engagements de retraite au sein de la direction financière du groupe et administrateur de la Caisse Générale de Retraite des Caisses d’Epargne. En 2010, il évolue vers Natixis où il prend en charge la structuration et les émissions de dettes subordonnées pour le secteur de l’assurance. En 2014, il rejoint Natixis Assurances pour mettre en place la gestion des fonds propres et l’ingénierie financière avant d’être nommé, en 2019, responsable du pilotage des investissements et de l’ESG (environnement, social et gouvernance). Il rejoint AG2R La Mondiale en tant que directeur des investissements et du financement à compter du 3 novembre 2025.

Prise de fonction : 3 novembre 2025