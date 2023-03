Virginie Melaine-Christensen Adyen Country Manager France

Parcours professionnel

Contrôleur financier dans de grandes entreprises telles qu’Air France UK, Danone et Philip Morris, Finance Manager France et Allemagne (2009) puis Senior Manager Omni-Channel Payments chez Burberry. Adyen (depuis 2017) : notamment, Head of Local and Alternatives Payments Europe, Moyen-Orient et Afrique puis Country Manager France (depuis 2023).