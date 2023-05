Vincent Menvielle La Banque Postale Directeur marketing de la banque de détail

Parcours professionnel

Début de parcours (2000) en tant que consultant chez Deloitte Consulting UK à Londres, puis en poste pour développer la technologie RFID au sein de la région EMEA chez Manhattan Associates (2004). Barclays (2008) : différentes responsabilités marketing et commerciales au sein de la branche banque de détail et gestion d’actifs Europe continentale au sein de Barclays France, directeur marketing pour Barclays Italie à Milan (2012), en charge de la direction marketing et digitale de Barclays France (2015) et participation à la cession des activités de Barclays France au fonds AnaCap. La Banque Postale (depuis 2018) : directeur du marché patrimonial, directeur de l’offre, en charge de la direction des marchés (2021), puis directeur marketing de la banque de détail et membre du comité de développement de La Banque Postale (depuis 2023).