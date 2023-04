Vincent Bourdil Bureau Veritas Vice-président exécutif Global Business Lines et performance

Parcours professionnel

Début de carrière au sein de diverses organisations multinationales de différents secteurs, notamment la vente au détail et la transformation numérique des processus commerciaux. Directeur général Food pour un leader du secteur des essais en France. Bureau Veritas (depuis 2016) : chargé de la construction et du pilotage de la Global Service Line Food (2016), vice-président des activités matières premières, industrie & infrastructures (CIF) en Asie du Sud Est, basé à Singapour (2019), senior vice-président pour les régions Asie du Sud Est et Pacifique (depuis 2020) puis vice-président exécutif Global Business Lines et performance et membre du comité exécutif (à compter du 1er mai 2023).

Diplômes : HEC Paris Prise de fonction : 1 mai 2023