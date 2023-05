Thomas Follin

Bernard Delpit Alstom

Inspecteur des finances (1990), différentes responsabilités à la direction du budget au ministère de l'Economie et des finances (1994-00). PSA Peugeot Citroën : directeur général adjoint de Dong Feng Peugeot Citroën Automobiles en Chine (2001-04), directeur du contrôle de gestion du groupe (2004-07). Conseiller pour les finances publiques et la fiscalité puis conseiller économique du président de la République (2007). Directeur général délégué, directeur financier du groupe La Poste (2009), directeur financier groupe de Crédit Agricole SA (2011). Safran (2015) : directeur financier, puis directeur général adjoint (2021), en charge de la stratégie, des fusions-acquisitions, de la gestion des risques et de l'immobilier du groupe. Directeur général adjoint du groupe Bruxelles Lambert (2022), puis Vice-président exécutif et directeur financier du groupe Alstom (à compter du 30 juin 2023).