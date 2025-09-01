Thierry Charvet Renault Group Chief industry / Quality officer, Supply Chain Officer

Parcours professionnel

Thierry Charvet exerce chez Renault Group depuis 1993 : il a été ingénieur au sein de la direction de la recherche (1993), il a occupé des responsabilités au sein du service qualité (1996) et au département montage et tôlerie de l’usine de Flins. Il fut également directeur de projet Mégane (2006), directeur de l’ingénierie des prestations véhicule au Technocentre de Guyancourt (2008), directeur adjoint des opérations de l’usine de Cléon (janvier à août 2011), directeur de l’usine de Flins (septembre 2011), directeur de la performance industrielle pour l’Alliance (2014-17), directeur de la stratégie et de l’ingénierie industrielles (2017), directeur de la qualité (depuis 2021) puis, en parallèle, directeur industriel (depuis janvier 2023). Ses responsabilités ont été élargies à la direction de la Supply Chain en septembre 2025. Il reste membre de la Leadership Team.

Diplômes : Ecole Polytechnique