Tarak Mehta

Nomination le 23 septembre 2025
Marek Krzysztoporski
Brasseries Kronenbourg
Marek Krzysztoporski débute sa carrière chez Carlsberg Pologne en 2001 au sein de l'équipe finance supply chain, puis il élargit ses responsabilités au contrôle de gestion commerciale. En 2011, il devient directeur de la brasserie Kasztelan à Sierpc, avant d’être promu en 2012 vice-président de la chaîne d’approvisionnement client. En 2021, il prend la direction de la supply chain de Carlsberg Pologne. Il est nommé vice-président supply chain, membre du comité de direction de Brasseries Kronenbourg le 1er septembre 2025.