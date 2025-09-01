Tarak Mehta Partners Group - Suisse Partner and Co-Head of Private Equity Goods & Products

Tarak Mehta est nommé Partner and Co-Head of Private Equity Goods & Products chez Partners Group en Suisse en septembre 2025.

Parcours professionnel

Tarak Mehta a plus de 25 ans d'expérience dans le secteur. Avant de rejoindre Partners Group, il a occupé le poste de Chief executive officer à The Timken Company, un fabricant de roulements et de produits de transmission de puissance aux États-Unis. Auparavant, il a occupé des postes de direction chez ABB, société spécialisée dans l'électrification et l'automatisation, basée en Suisse, dont celui de membre du comité exécutif et responsable de la division Motion et de la division Electrification Products.