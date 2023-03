© Thomas Gogny Sophie Berger Allianz Partners France Directrice finance France et Europe du Sud (Italie, Espagne, Portugal)

Parcours professionnel

Membre de l’équipe de consolidation des comptes en charge de la mise en place et du reporting IFRS spécifiquement pour les filiales Benelux, Amérique du sud et Moyen-Orient (2001) puis responsable du groupe comptabilité chez Allianz Partners France, responsable de la comptabilité groupe, responsable risques de la région Asie Pacifique, responsable Controlling de la ligne d’activités assistance, en poste à l’audit interne (2020) chez Alliance Global Assistance, désormais Allianz Partners, directrice finance France et Europe du Sud (Italie, Espagne, Portugal), membre du comité de direction chez Allianz Partners France (depuis 2023).

Diplômes :