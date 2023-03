Séverine Lacroix MSH International Directrice distribution retail et offre digitale 44 ans

Parcours professionnel

Début de carrière en tant qu’entrepreneur (2004-17), avec la création notamment de la start-up Aquila. Directrice de la stratégie et du développement international de Chapka Asurances (Groupe Aon France), directrice marketing et distribution intermédiée de la Business Line Travel chez Europ Assistance (2020), en parallèle, consultante & mentor en positionnement stratégique et concurrentiel, avec un fort accent sur les start-up et les stratégies de scale-up (depuis 2012). Directrice distribution retail et offre digitale, membre du comité exécutif de MSH (depuis 2023).

Diplômes : HEC Paris