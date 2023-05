Sébastien Maquet FM Logistic Directeur financier groupe

Parcours professionnel

Début de carrière en tant qu’analyste financier à la Société Générale, basé à Singapour, puis parcours à l’international au sein du groupe Vivendi à Los Angeles. Analyste financier puis responsable du pôle contrôle de gestion corporate chez Editis, directeur du contrôle de gestion, chargé du planning et de l’analyse financière du groupe puis vice-président exécutif chargé de l’intégralité de la fonction financière, des achats et de l’immobilier au sein de Louvre Hotels Group. Directeur financier groupe et membre du comité exécutif de FM Logistic (depuis 2023).

Diplômes : ESCP Business School